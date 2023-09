A Fazenda 15: peoa reclama que ainda não fez cocô; por que isso acontece?

A influenciadora Nathalia Valente revelou nesta quinta-feira (21) que está enfrentando dificuldades na sua rotina em A Fazenda 15 (Record). De acordo com a participante, por causa da presença constante de outras pessoas ela ainda não conseguiu fazer cocô.

"Ainda não consegui. Leva um tempo para me adaptar a tantas pessoas... Estou me sentindo como uma cabrinha ali, apenas duas bolinhas até agora", confessou Nathalia enquanto conversava no quarto com Kamila Simioni e Cariúcha.

Essa situação, que é bastante comum, afeta muito mais as mulheres. Segundo Henrique Perobelli, gastroenterologista e proctologista do Hospital São Camilo (SP), muitas mulheres sentem vergonha de usar o banheiro fora de casa e tendem a segurar as fezes quando estão no trabalho ou durante viagens.