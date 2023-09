Caldo de cana engorda? Pode fazer mal? Veja quem tem que tomar cuidado

Faça escolhas conscientes

Não tem problema tomar caldo de cana de vez em quando. Porém, sempre que possível, considere outras opções de bebidas saudáveis, como água, chás sem açúcar ou sucos naturais com baixo teor de açúcar.

Fontes: Alice Borges Desanti, nutricionista do Complexo Hospitalar Casa de Bragança Paulista; Luciane Osse, nutróloga do Hospital Nove de Julho; Priscila Moreira, nutricionista do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do Estado de São Paulo; Isolda Prado, nutróloga, diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).