'Negação': jornalista descobre doença após reportagem de bota de cano alto

"Fui muito procurada e recebi todos os tipos de comentários. Muitas mulheres se diziam aliviadas, chegaram a falar que assistiram a reportagem chorando porque conseguiram entender o que tinham. Algumas sinalizaram que era tarde demais para elas, mas que poderiam ajudar as filhas após essa descoberta. Foi muito legal", disse a jornalista.

E mesmo com todo o conhecimento que já tinha adquirido sobre o lipedema, as observações sobre seu corpo feita por estranhos abalaram, sim, sua autoestima.

"Percebi que a gordura que sempre vi também estava evidente para os outros. Ficou ainda mais claro como as pessoas reparam", contou Juliane. Ela já tinha feito dietas mirabolantes para emagrecer, mas nunca tinha atingido seu objetivo por conta da doença —que ela nem conhecia.

Já fui 20 quilos mais magra do que hoje e minhas coxas continuavam a ter essa textura e flacidez diferente. Malhava, fazia dieta, comia menos do que deveria, me via seca em outras partes do corpo e o culote continuava ali. Juliane Massaoka

A apresentadora afirma que se soubesse naquela época o que tinha, talvez tivesse aceitado melhor seu corpo.

Ela nem sabia que era cansaço que sentia

Quando a doença é desconhecida você também não presta atenção nos sintomas. E Juliane diz que tinha vários. "Sinto muita dor nas pernas, tenho inchaço e cansaço. Sou a pessoa que vai aos lugares e quer sentar a todo momento. Se fico muito tempo em pé começa a doer meu culote", conta. Ela nem sabia que o que sentia era cansaço, classificava como fraqueza.