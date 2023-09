Para que servem os 5 remédios que venderam mais de R$ 1 bilhão em um ano?

O remédio age dilatando os vasos sanguíneos, para ajudar o coração a bombear o sangue para todo o corpo com mais facilidade. Essa ação ajuda a reduzir a pressão arterial e a melhorar o funcionamento do coração em muitos pacientes com insuficiência cardíaca.

"Dos medicamentos para hipertensão, é um dos que tem menos efeitos colaterais, menos hipotensão postural e menos alteração da função erétil. Usado com orientação médica, não causa grandes eventos adversos", pontua Helito.

Quanto custa? De cerca de R$ 43 (25 mg com 30 comprimidos) a quase R$ 300 (100 mg com 60 comprimidos).

*Os valores foram consultados em pesquisas na internet e na tabela da CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) de abril. Os preços podem variar conforme alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de cada estado, da farmácia revendedora, da quantidade de medicamento por embalagem e, no caso de genéricos, do fabricante.

Por que esses 5 remédios vendem tanto?