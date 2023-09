Grillz e piercings voltaram: estraga o dente? O que saber antes de colocar

Não. "Coloca e tira igual a um anel, sabe? Não prejudica o dente, nada acontece. O cuidado é basicamente não perder a joia. O máximo que pode acontecer é a pessoa perder. Fora a isso, a durabilidade é eterna, como um anel", diz Damski.

O cuidado bucal adequado é crucial para evitar problemas com os grillz. Eles são contraindicados para pacientes menores de idade e aqueles com má higiene oral.

Os grillz podem ser feitos de vários materiais, desde níquel e prata até ouro maciço, diamantes ou outras pedras preciosas.

Piercing dental: o que saber antes de colocar

De acordo com a dentista Luisa Portella, o procedimento é indolor e envolve a aplicação de um pequeno piercing dental com resina nos dentes.

Uma limpeza dental prévia é aconselhável, pois a superfície dental deve estar limpa e pronta para receber o acessório.

Uma das preocupações comuns é se o piercing pode danificar os dentes, mas o dentista Henrique Soares esclarece que, se realizado corretamente e com boa higiene oral, o acessório não causará danos.

Ele é contraindicado para pacientes com má higiene oral, pois pode servir como um retentor adicional para a placa dental, exigindo cuidados extras.

"O ideal é realizar a troca do acessórios cada vez que for ao dentista fazer as limpezas de rotina, para que não cause prejuízo aos dentes", recomenda Portella.

A durabilidade média do piercing no dente é de seis meses a um ano, e a remoção é simples.

Não há idade mínima, mas menores de idade precisam da autorização dos responsáveis.

Dentes de ouro ficam para sempre?

Segundo Damski, os caps, ou dentes de ouro, precisam do desgaste para a aplicação.

Portella conta que esse procedimento requer anestesia para maior conforto do paciente e envolve um preparo dental. Depois, é feita uma moldagem e a peça é fabricada, podendo ser uma faceta, cobrindo apenas uma face do dente, ou uma coroa, cobrindo todas as faces do dente. A peça é fixada com cimento resinoso.

"De seis em seis meses, é necessária a avaliação de um profissional para fazer manutenção e ver a necessidade bucal do paciente. Por exemplo: a boca do paciente precisa estar sempre limpa e não haver cárie embaixo da joia", diz Damski.

A durabilidade varia de oito a 15 anos, dependendo dos cuidados do paciente.

Quanto à retirada, um alerta: "Dá para remover, porém como foi realizado o desgaste dental, será necessário fazer uma nova faceta ou coroa da cor dos dentes vizinhos para recobrimento da estrutura dental", pontua Vieira.

Quanto custa?

Ana confirma que, em seu consultório, os preços variam. "Tenho mais de 120 opções. Aqui, fica de 150 a 200 reais a colocação e dou direito à reposição, se caírem os brilhos, dentro de um mês. Os grillz e caps são a partir de 300 reais um de prata até valores infinitos, pois dá para fazer de ouro maciço e diamantes, pedras preciosas etc."

Os acessórios requerem cuidados e manutenção para garantir a saúde bucal a longo prazo. Portanto, ao optar por esses procedimentos, é essencial procurar um dentista qualificado e seguir as orientações de cuidados e manutenção fornecidas pelos profissionais.

Fontes: Ana Damski, da @damski.odonto, formada em odontologia com aperfeiçoamento em cirurgia, ortodontia e prótese pela Unisep, especialista em odontopediatria e aperfeiçoamento em endodontia pela IOA - SC; Henrique Soares Vieira, da Henrique Soares Odontologia e Harmonização Facial, pós-graduação em saúde coletiva com ênfase em saúde pública; Luisa Portella, da Portella Pires Odontologista, é formada pela USP e especialista em ortodontia pela Associação Brasileira de Odontologia.