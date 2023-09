Faustão internado: Médico explica período de adaptação após transplante

O cardiologista Guilherme Viganó falou sobre a nova internação do apresentador Fausto Silva, que deu entrada no Hospital Albert Einstein nesta quarta-feira (20), em São Paulo, por conta de complicações pós-operatórias.

Ao UOL News, o especialista explicou que a rotina de recuperação de um transplante cardíaco costuma ser marcada por internações, seja por conta do próprio procedimento ou não.