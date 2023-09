Frutas congeladas perdem nutrientes? Veja como fazer e quanto tempo duram

De acordo com Maria Fernanda Naufera, doutora e pós-doutoranda em nutrição pela Unifesp, as frutas vermelhas são as melhores para congelar. Amora, mirtilo, morango e framboesa são exemplos de alimentos que não precisam de um procedimento antes de serem congelados. "Basta higienizar e conservar adequadamente. Esse tipo de fruta pode durar até 12 meses, sem perder os nutrientes, dentro do freezer", diz.

A profissional também endossa o ponto da fruta na hora do congelamento: o momento ideal é quando o alimento está maduro, pronto para consumo, ou seja, com a maior concentração de nutrientes.

Como congelar e descongelar

É importante garantir uma correta e adequada higienização de todas as frutas que se pretende congelar, pois o frio tem uma ação bacteriostática, ou seja, ele somente impede o crescimento e proliferação de micro-organismos que fazem mal à saúde. Portanto, se um alimento estiver contaminado, o congelamento não vai eliminar essa contaminação.

"Após lavar, é importante que a fruta esteja o mais seca possível, porque caso o alimento esteja úmido, isso pode afetar o processo de congelamento. Além disso, é preciso utilizar sacos ou vasilhames recomendados para ficar no congelador, de preferência, fechar as frutas no vácuo, para que o ar não influencie e estrague o alimento", reforça Maria Fernanda Naufera, doutora e pós-doutoranda em nutrição pela Unifesp.

Uma recomendação é plástico incolor com fecho do tipo "zip lock" ou potes e recipientes com tampas, para não pegar cheiro de outros itens que já estão congelados.