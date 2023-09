Quais chás ajudam a levantar o astral, emagrecer e aliviar a ansiedade?

Um outro chá bastante usado pelas pessoas com o objetivo de emagrecer é o chá de sene. No entanto, a especialista esclarece que ele não ajuda a emagrecer, mas tem propriedades laxantes. "A pessoa vai ao banheiro com frequência e pensa que está emagrecendo. Não funciona desse jeito, ela está perdendo água e eliminando fezes, mas não é peso". Com isso, a pessoa não absorve os minerais e nutrientes que precisa e prejudica a flora intestinal.

Mitos e verdades sobre chá

Se você gosta de tomar um chazinho para relaxar antes de dormir, fique atento à quantidade. Tomar muito líquido à noite pode causar o efeito contrário: você pode acabar acordando com vontade de fazer xixi e prejudicar seu sono.

Chá substitui água. Mito. Se você é daqueles que não gosta de tomar água, mas se justifica dizendo que tomou chá, a médica afirma que chá não substitui água. As duas bebidas podem ser tomadas durante o dia, mas é importante não deixar a água de lado.

Todos os chás estão liberados para as crianças. Mito. Como os pequenos naturalmente têm bastante energia, é bom evitar as bebidas que contêm cafeína, como o chá verde e o chá branco. Já o chá de camomila pode ajudar as crianças a se acalmarem.

Chás podem trazer risco para a saúde. Verdade. Por isso, é preciso ter cautela com o uso de chás que têm a mesma função e que são ingeridos em excesso, pois isso pode sobrecarregar o metabolismo.