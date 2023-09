160 km/h em alta pressão! Por que segurar espirro é tão perigoso

Função do espirro. Ele é um mecanismo de proteção do corpo, que serve para eliminar possíveis partículas irritantes do nosso sistema respiratório.

O corpo faz isso expulsando o ar a toda velocidade. Cientistas estimam que a velocidade de um espirro chegue a 160 km/h.

Tal velocidade gera uma pressão alta dentro do nosso organismo, que normalmente é aliviada com a expulsão do ar pelas narinas e pela boca.

Possibilidade de problemas graves. Se você fecha o nariz e a boca, essa pressão pode causar danos a diversas partes do corpo. Os tímpanos podem sofrer lesões, pessoas com osteoporose podem fraturar costelas e, nos casos de pessoas com condições propícias, pode acontecer até mesmo um AVC.