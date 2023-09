Veja alimentos que dão saciedade e ajudam no emagrecimento. Tem até pipoca!

A partir de reportagem de VivaBem, listamos alimentos que dão saciedade e vale incluir no seu cardápio:

Abacate e coco contêm fibras e gordura monoinsaturada (conhecida como gordura "boa"), que ajuda na saciedade.

Maçã, pera e uva, que devem ser ingeridas com casca, são fontes de fibras solúveis e insolúveis. Essas substâncias colaboram para a saciedade, especialmente quando associadas a um consumo adequado de água (ao menos 2 litros por dia).

Rúcula, agrião, alface, cenoura ralada, pepino. Começar a refeição pela salada, de preferência crua, torna a digestão mais lenta, o que prolonga a saciedade. A dica para não enjoar é variar os vegetais, além de experimentar novas combinações de temperos.

Pipoca Por ser rico em fibras, o milho contribui com a saciedade. E a pipoca é uma ótima opção de lanche. Prepare com azeite e pouco sal, na panela ou na pipoqueira. A versão industrializada para fazer no micro-ondas não é saudável, pois costuma ter aditivos químicos e gorduras ruins.

