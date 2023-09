Quais critérios a gestante deve ter para escolher a maternidade ideal?

O médico Linus Pauling Fascina, que é gerente do Departamento Materno Infantil do Hospital Israelita Albert Einstein, concorda que a presença de um hospital-geral é uma vantagem em termos de segurança no parto, seja no sistema público ou no privado.

"Uma maternidade que está inserida dentro de um hospital-geral tem travas de segurança muito mais rigorosas do que uma que é apenas maternidade", explica Fascina.

A equipe clínica, aliás, vai muito além do obstetra escolhido pela gestante para supervisionar o parto. Em muitos casos, o contato da parturiente acaba sendo mais intenso com enfermeiros e enfermeiras obstetras do que com o médico em si. Por isso, os especialistas recomendam uma análise cuidadosa do corpo clínico de cada instituição antes de escolher uma maternidade privada.

Veja abaixo um resumo das principais dicas dos especialistas para escolher uma maternidade particular:

Checklist da maternidade ideal:

1- Confira os principais indicadores

Percentual de complicações no parto, mortalidade materna, percentual de partos naturais ou cesáreas: todos esses dados podem ser bons indícios do que ocorre, de fato, em uma maternidade particular. Essas informações devem ser disponibilizadas pelas instituições a pedido da família ou em seus materiais de divulgação. Além disso, no site da Anahp é possível acessar os indicadores de desempenho das instituições associadas à entidade. Já no portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é possível acessar os dados do Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços de Saúde (Qualiss).