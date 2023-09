Retinoblastoma: entenda o câncer da filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin

Tiago Leifert e Daiana Garbin promovem uma campanha de conscientização sobre o retinoblastoma, o tumor ocular mais comum na infância. A filha do casal, Lua, de 2 anos, trata a doença desde 2021.

A campanha "De Olho nos Olhinhos" terá ações neste fim de semana em shoppings para alertar sobre sinais e sintomas do câncer. As informações estão no post do apresentador, disponível abaixo.

"É uma doença muito, muito perigosa, agressiva e pode ser fatal. Neste momento, em algum lugar do Brasil, tem um câncer se desenvolvendo dentro dos olhos de uma criança pequena, e os pais não têm a menor ideia do que está acontecendo. As pessoas que estão em volta desta criança também nem desconfiam, como eu e a Dai, a gente não desconfiava lá atrás", afirmou Leifert, em vídeo.