Menino tem febre há 7 meses, e médicos não sabem a causa: 'Bomba-relógio'

Começava então uma saga paralela: a mãe de Gael teve de entrar na Justiça contra o plano de saúde para viabilizar a internação, já que o convênio não identificava a situação como emergência e alegava período de carência.

Do dia que em que entrei na emergência até o dia em que foi a liberada a internação, foram 72 horas. Ficamos 72 horas com ele deitado na enfermaria esperando. Tratam a saúde como um negócio e a gente não tem escolha.

Karoline Miranda

'Ele foi testado para tudo'

Gael foi internado no dia 28 de abril e passou 21 dias em um hospital particular no Rio. Lá, foi submetido a dezenas de exames. Novamente, as hipóteses eram de uma infecção, de origem desconhecida, e uma anemia severa.

Durante a internação, foram identificados linfonodos no abdômen dele, e Gael foi submetido a uma biópsia. Mais uma vez, Karoline lidou com a palavra que, com o passar dos meses, passou a temer: inconclusivo.