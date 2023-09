Nipah: entenda o que é o vírus que fez Índia fechar escolas e escritórios

Nesta quarta-feira (14), autoridades indianas informaram que testaram 706 pessoas, incluindo 153 trabalhadores de saúde, para verificar a propagação do mortal vírus Nipah. Especialistas também coletaram amostras de fluidos de morcegos e árvores frutíferas no estado de Kerala, no sul da Índia.

Após a confirmação de cinco casos do vírus, para o qual ainda não existe vacina, escolas e escritórios foram fechados no estado. Até agora, duas pessoas morreram.

O que é o Nipah