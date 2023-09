Juju Salimeni desabafa sobre psoríase; entenda a doença crônica de pele

A doença também é comum entre pessoas de uma mesma família, o que sugere que ela seja geneticamente determinada.

Sintomas

Em geral, a psoríase se manifesta por meio do aparecimento espontâneo de manchas avermelhadas e descamativas na pele. As típicas placas podem ser finas ou espessas, desprendem-se com facilidade e podem se espalhar pela roupa pessoal ou de cama, pentes e escovas. As lesões persistem por semanas e se agravam no inverno e melhoram no verão.

Podem ser observadas, também, as seguintes manifestações:

Coceira (ocorre em 80% dos casos)

Dor

Queimação

Pele ressacada e rachada, por vezes com sangramento

Em geral, as regiões mais afetadas pela psoríase são: