Aos 29, com 153 kg e diabetes, ele teve medo de não ter memórias com filha

Em 1 mês e meio, perdi 8 kg, mantive o peso por alguns meses, mas voltei a engordar porque passei a comer muita comida das festas de casamento que fotografava.

Em dezembro de 2021, fiz 30 anos e postei alguns vídeos nas minhas redes sociais desabafando que tinha cansado de ser gordo.

Em janeiro de 2022, iniciei um novo processo de emagrecimento e decidi compartilhar minha luta contra a obesidade com os meus seguidores, o que foi um incentivo a mais para não desistir.

Durante toda a minha vida tentei emagrecer fazendo as coisas do meu jeito e nunca deu certo. Dessa vez entendi que precisava de ajuda e um acompanhamento multidisciplinar para funcionar. Mantive o tratamento com endocrinologista, nutricionista, voltei a fazer exercício físico e comecei a fazer terapia.

Era muito bitolado com números, achava que tinha que perder peso toda semana, ficava ansioso para ver o resultado logo e vivia me comparando com as pessoas. Isso me deixava exausto emocionalmente.

A terapia me ajudou a entender que foram quase 30 anos para chegar no estado em que cheguei e que as coisas não vão mudar de uma hora para outra. A perda de peso é uma jornada longa e difícil, em alguns dias estarei bem, em outros, não, mas no final vai dar tudo certo.