Obstrução intestinal: entenda quadro que levou Chiquinho Scarpa à UTI

"As obstruções parciais ou suboclusões podem se resolver sem necessidade de cirurgia, com o uso de técnicas que aliviam a pressão no intestino. Em casos mais graves, quando a obstrução é total, é necessário o procedimento cirúrgico", explica Antônio Carlos Xavier Pacheco, chefe do serviço de cirurgia geral do Hospital São Vicente de Paulo (RJ).

Quando a cirurgia não é indicada, o tratamento pode incluir medicamentos ou procedimentos como:

Líquidos intravenosos

Utilização de sonda nasogástrica

Uso de um tubo expansível colocado na obstrução para facilitar o movimento do trato gastrointestinal

Medicamentos para cessar a inflamação e a dor

Quando não tratadas, as obstruções podem causar complicações graves, como perfuração intestinal, infecção generalizada e morte do tecido intestinal.

