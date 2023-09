Entenda a alimentação biogênica, que fez Gaby Amarantos perder 14 kg

A cantora Gaby Amarantos afirma que perdeu 14 kg com a alimentação biogênica, rica em alimentos naturais e crus. "Tirei uns dias pra cuidar da saúde e já emagreci 14 kg num mergulho na alimentação biogênica", escreveu no Instagram.

Quem diria que fazer 'a xuca' me faria tão bem, sim, eu tenho feito enemas, bebido muito suco vivo, comida viva, trilha, caminhadas e me sentido leve e mais conectada comigo e com a natureza Gaby Amarantos, no Instagram

O que é a alimentação biogênica?