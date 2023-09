Fenilefrina: remédio para congestão nasal é ineficaz por via oral, diz FDA

Se você costuma tomar remédios antigripais para aliviar a congestão nasal, certamente já deve ter ingerido fenilefrina. Indicada para desentupir o nariz, a substância é comum em remédios desse tipo e que são vendidos sem receita médica nas prateleiras de muitas farmácias pelo mudo.

Mas, de acordo com um painel consultivo da FDA (Food and Drug Administration), agência que regulamenta fármacos e alimentos nos Estados Unidos, a fenilefrina não é eficaz quando tomada via oral. Estudos indicaram que a substância é degradada no intestino humano, tornando-se inútil e funcionando como um placebo. A decisão foi publicada nesta terça-feira (12).

De acordo com a votação do painel da agência, é provável que o ingrediente será proibido, o que resultaria na remoção de muitos remédios antigripais das prateleiras até que a retirada da substância da lista de ingredientes seja feita.