Óvulos congelados duram décadas, mas não são para todas e há limites

Para cada faixa etária, é indicado congelar um certo número de óvulos: Até 34 anos, de 11 a 15 óvulos; Dos 35 aos 38, de 16 a 20; A partir dos 38, de 21 a 30.

Quanto tempo dura um óvulo congelado?

Não há limite de tempo para que os óvulos sejam mantidos congelados. Com a técnica atual de congelamento, chamada de vitrificação, eles podem ser mantidos por muitos anos ou até décadas até serem usados.

É importante ressaltar, no entanto, que o adiamento da gravidez, mesmo que ocorra com óvulos "mais jovens", pode trazer riscos à mulher. A partir dos 40 anos, a gestante tem maior chance de desenvolver problemas como pré-eclâmpsia (pressão alta durante a gravidez) e diabetes gestacional.

Como o óvulo congelado é usado para engravidar?

Para que o óvulo congelado possa ser usado em uma futura gravidez, a mulher deverá passar por uma fertilização in vitro (FIV), ou seja, o óvulo deverá ser descongelado e fertilizado com os espermatozoides do parceiro ou de um doador (no caso de produção independente). Em seguida, o embrião é implantado no útero da mulher.