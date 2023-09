'Cutucava pele até sangrar sem perceber e descobri que era um transtorno'

Comecei a terapia em grupo em setembro de 2021. Imediatamente percebi que minha compulsão era antiga, que não seria fácil mudar o hábito tão rapidamente, mas que era possível controlar e tomar consciência dos gatilhos que faziam isso acontecer.

E foi nesse ano de tanta turbulência que decidi unir duas coisas: a minha formação para cuidar desse meu problema e tentar ajudar as outras pessoas também. Estava decidida a criar formulações e testar em mim mesma.

Rosana criou linha de cosméticos naturais após lidar com o próprio transtorno Imagem: Arquivo pessoal

Em janeiro de 2022, lancei a marca Aysure. Aysu significa amor na linguagem indígena, e era isso que eu queria transmitir para as pessoas, o amor aos cosméticos naturais e aos benefícios que a natureza nos proporciona.

Denominei a linha como sabonetes de "autocuidado" porque entendi que os problemas de pele muitas vezes são psicossomáticos e precisam de um cuidado a mais.

A terapia em grupo, juntamente com as ferramentas que aprendemos, e o uso dos produtos naturais me permitiram casar em outubro do ano passado, sem feridas na pele.