Melhora rinite e decora: por que este umidificador de ar faz sucesso

Gostei. O umidificador é pequeno e discreto, pouquíssimo ruído, e quando usado com essência, sente-se no ambiente todo, mesmo com poucas gotas. Tem que ficar atento na reposição da água. Única coisa que o cabo é curto. Não recomendo deixar perto de eletrônicos, pois faz uma boa névoa úmida.

Clini X Clinica Radiológica

Bom custo-benefício. Um pouco fraco, mas é USB e pequeno então tá ok pro seu porte. Eu uso na cabine do caminhão pra ajudar a umidificar o ar seco. Pode ser mais útil como difusor de aromas do que como umidificar para saúde.

Jhonny

Produto bom. Gostei e chegou rápido esse produto. Ótimo em tudo. Infelizmente só é um armazenamento pequeno para umidificador. Tem de trocar várias vezes na noite. Comprei pra ficar perto de meu filho ao dormir.

Maria Aparecida de Souza Leonardo

Curte produtos de fitness, saúde e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de produtos: no Monitor de Ofertas UOL, no Twitter (@ofertas_uol), no Telegram (monitordeofertasuol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).