Escarlatina: por que os casos aumentam no 2º semestre e como se proteger

"Isso é algo esperado. Nesta época do ano, a gente sempre vê a circulação da bactéria causadora da escarlatina aumentando na faixa etária de 5 a 15 anos", reforça Araújo.

A tendência não acontece apenas em São Paulo. Ela também ocorre em outras regiões. "Tem a ver com as estações do ano e a sazonalidade. Como a temperatura fica mais baixa e as pessoas tendem a ficar mais em ambientes fechados, a transmissão é favorecida", detalha o médico.

No Hospital Samaritano, também na capital paulista, de janeiro até setembro deste ano foram identificados 100 casos no pronto-socorro. No mesmo período de 2024, foram 120 ocorrências. Em comunicado, o hospital cita que observa uma estabilidade, além da sazonalidade já esperada.

A doença não é de notificação compulsória, mas a pediatra Ana Maria Melo, do Samaritano Higienópolis, destaca que é importante os casos serem comunicados. "Como ela ocorre em crianças maiores, em idade escolar, as escolas têm um papel muito importante na identificação dos casos e na comunicação. Ao perceberem essas situações, elas precisam notificar as secretarias de Saúde para permitir a identificação de possíveis surtos", justifica.

O que é a escarlatina?

A escarlatina é uma doença infecciosa aguda, causada por uma bactéria chamada estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Os estreptococos são também agentes causadores de infecções na garganta (amigdalites) e na pele (impetigo, erisipela).