PrEP injetável de longa duração contra HIV começa a ser vendida no Brasil

Ainda de acordo com ele, o fármaco injetável "representa uma revolução estratégica na prevenção contra o HIV porque tem três predicados: é mais eficaz, mais cômodo e aumenta a cobertura de prevenção. A PrEP oral é uma opção válida, mas o cabotegravir é mais uma alternativa."

Um estudo realizado no Brasil com participantes entre 18 e 29 anos demonstrou alta eficácia e preferência pela PrEP injetável. Entre os participantes, 83% optaram por essa modalidade. Em outro estudo, com participantes de 15 a 19 anos, os principais motivos para escolher a PrEP injetável foram não precisar tomar comprimidos diariamente nem carregar medicamentos. Entre aqueles que inicialmente optaram pela PrEP oral, 14% migraram para a PrEP injetável.

Além dessas pesquisas, dois ensaios clínicos avaliaram a segurança e eficácia do cabotegravir de longa ação para PrEP em homens HIV-negativos que fazem sexo com homens, mulheres transgênero e mulheres cisgênero com maior risco de infecção pelo HIV sexual.

Com mais de 7.700 participantes de 13 países, ambos os estudos (duplo-cegos e randomizados) foram interrompidos precocemente por um DSMB (Conselho Independente de Monitoramento de Dados e Segurança) porque o cabotegravir de longa ação se mostrou superior aos comprimidos diários na prevenção da infecção pelo HIV.

Segundo o infectologista Rodrigo Zilli, diretor médico da GSK/ViiV Healthcare, que produz o medicamento, o cabotegravir é um marco pioneiro no Brasil. "Além do mercado privado, estamos focados em disponibilizar o medicamento no SUS, pois entendemos que essa inovação representa um avanço importante com potencial para ampliar o acesso às estratégias de prevenção ao HIV, as quais podem contribuir para a redução de casos e para a meta da UNAIDS de acabar com a epidemia de HIV/AIDS até 2030", salienta, em comunicado à imprensa.

A dose do medicamento custa cerca de R$ 4 mil, mas o valor pode variar de acordo com o canal de compra, a região e os serviços de aplicação. O fármaco é distribuído pela Oncoprod e pode ser encontrado em clínicas e farmácias. Além disso, há a opção de entrega direta para pessoas físicas, permitindo que os usuários recebam o fármaco em casa.