Sem desculpa! São Paulo inicia vacinação contra gripe em estações e terminais

Terminal de Ônibus Dom Pedro II: das 9h às 17h;

Terminal de Ônibus Cidade Tiradentes: das 8h30 às 17h (a vacinação se encerra no dia 16 de junho).

A imunização também acontece no Shopping Butantã, das 10h às 17h (com início em 11 de junho), e continuará normalmente nas UBSs, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Aos sábados, há vacinação nas AMAs/UBSs integradas, no mesmo horário.

A vacina está disponível para os públicos prioritários no município desde o dia 28 de março. Até a última segunda-feira (3/6), cerca de 1,9 milhões de doses da vacina contra a gripe foram aplicadas. Entre o público prioritário (idosos, crianças menores de 6 anos e gestantes), a cobertura vacinal geral está em 37,3%, segundo dados da secretaria.

Entre os idosos, 39% foram vacinados. A taxa cai para 33,4% entre crianças de 6 meses a menores de 6 anos, e para 30,8% entre gestantes. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar 90% da população prioritária —na capital paulista, isso corresponde a 2,9 milhões de pessoas.

Vacinação em baixa e síndromes respiratórias em alta

Segundo o infectologista Rodrigo Lins, consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), os números da cobertura vacinal no município e no estado de São Paulo estão muito abaixo do esperado. "A (vacina contra) influenza costuma ter de 60% a 70% de cobertura", diz.