Opas notifica cidade de São Paulo sobre novo caso de sarampo em bebê

De acordo com o Ministério da Saúde, a cada mil crianças doentes, entre uma e três podem morrer em decorrência de complicações da doença.

Vacinação

A vacina tríplice viral, que previne contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível de forma gratuita nas UBSs (unidades básicas de saúde) de todo o Brasil.

Todas as pessoas de 12 meses a 59 anos estão aptas a receber o imunizante, sendo recomendadas duas doses até 29 anos e uma dose de 30 a 59 anos, em pessoas não vacinadas. Quem nunca tomou ou não lembra se tomou a vacina na infância pode repetir a aplicação.

Alta de casos em diferentes países

De acordo com uma análise da OMS e do Unicef, foram registrados 127.350 casos de sarampo na Europa e na Ásia Central em 2024, o dobro do reportado em 2023 e o maior número desde 1997.