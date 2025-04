Creatina: Anvisa analisa 41 marcas e só uma é 100% aprovada; entenda

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou na quarta-feira o resultado de uma análise realizada em 41 suplementos alimentares de creatina disponíveis no mercado brasileiro (veja a lista abaixo). As principais irregularidades estão relacionadas à rotulagem.

A avaliação verificou a regularidade dos produtos em três pontos específicos: teor de creatina, adequação da rotulagem e presença de matérias estranhas. O único produto com resultado satisfatório em todas as análises foi o Creatine Monohydrate - 100% Pure, da marca Atlhetica Nutrition.

Quanto ao teor de creatina, apenas um dos 41 produtos analisados estava abaixo do previsto no regulamento de suplementos. As normas estabelecem que a quantidade do nutriente não deve variar mais de 20% em relação ao valor informado no rótulo, além de exigir que o produto contenha, no mínimo, 3.000 mg de creatina.