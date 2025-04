Vacina da gripe: quem pode tomar? Quanto custa na rede privada? Tire dúvidas

"A proteção da vacina dura, em média, seis meses. E você não está recebendo um reforço anual, está recebendo a vacina do ano (com as cepas atualizadas). Por isso, quem se imunizou no segundo semestre do ano passado já deve tomar a nova dose agora - não é necessário esperar completar um ano. O ideal é se vacinar antes do aumento da circulação dos vírus, e esse aumento já começou. Não há por que adiar. Não precisa ficar esperando completar um ano", orienta Mônica.

A vacina do posto é a mesma encontrada na rede particular?

Não. Existem três imunizantes disponíveis no mercado brasileiro: a trivalente, a quadrivalente e a Efluelda. O ministério oferta a vacina trivalente, que protege contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B. A versão quadrivalente, além de proteger contra os mesmos vírus, também imuniza contra a linhagem B/Yamagata.

Mônica, no entanto, afirma que as duas versões quase não possuem diferenças práticas. "O Yamagata sumiu do mapa. Desde 2020 ele não vem sendo detectado. Neste momento, não há diferenças em termos de abrangência entre a vacina trivalente e a quadrivalente", explica.

Já a Efluelda é destinada exclusivamente ao público idoso. "É uma vacina de alta dosagem. Pessoas com mais de 60 anos são mais vulneráveis a infecções mais graves e precisam de uma proteção melhor. Então, desenvolveram uma vacina específica para esse público, para dar uma proteção mais robusta", detalha Rosana.

Qual o preço da dose na rede privada?