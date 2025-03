Dengue tem redução de 68% de casos no país em relação a 2024, mas número aumenta em SP

A região Sudeste é a que mais teve registros de dengue nos primeiros meses de 2025: foram 367 mil casos prováveis e 191 mortes confirmadas. Só em São Paulo foram 291 mil casos prováveis, com 176 mortes confirmadas.

No estado, aliás, a tendência é inversa à nacional —o número de casos aumentou de 2024 para 2025. No ano passado, as nove primeiras semanas do ano haviam contabilizado 271 mil casos prováveis e 226 mortes confirmadas. Ou seja, houve aumento de 7,3% nos casos de um ano para outro.

De acordo com o Ministério da Saúde, o que preocupa no estado é a presença do sorotipo 3 da dengue, que não circulava no país há 15 anos. A pasta explica que esse sorotipo é considerado um dos mais virulentos da doença e tem mais potencial de causar formas graves de dengue.

Segundo o ministério, a circulação de um novo sorotipo pode levar a "epidemias significativas". A Saúde aponta que o aumento no número de casos de dengue no Brasil entre 2000 e 2002 foi relacionado à introdução do sorotipo 3 no país.

A Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) emitiu um alerta para risco de surtos de dengue na América Latina devido à circulação desse sorotipo. Outros países com presença do sorotipo 3 são: Argentina, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicarágua, Peru e Porto Rico.

A recomendação à população continua sendo eliminar focos de água parada, que são criadouros do mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti. Outras iniciativas de prevenção são usar repelente e instalar telas nas janelas. Em caso de sintomas como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos, é preciso procurar assistência médica imediatamente.