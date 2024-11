Miss Universo teve 1ª candidata com vitiligo; como a doença se manifesta?

De acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein, o vitiligo é uma condição cutânea, ou seja, que afeta exclusivamente a pele. A sua principal característica é a perda de pigmentação, fazendo com que ela fique mais clara em várias regiões do corpo. Isso acontece por causa da alteração na quantidade de melanócitos, células que produzem a melanina, proteína responsável pela pigmentação da pele.

Segundo o Ministério da Saúde, a alteração na pele atinge de 0,5 a 2% da população mundial. No Brasil, mais de um milhão de pessoas manifestam possuem vitiligo (0,54% dos brasileiros) e no país ocorre em 1,2% das pessoas brancas e em 1,9% das pardas e negras, aparecendo entre as 25 doenças dermatológicas mais frequentes em todas as macrorregiões do país.

É importante ressaltar que há muita desinformação e, consequentemente, muito preconceito, em relação ao vitiligo, conforme destaca a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia). Justamente por isso, não é incomum encontrarmos pessoas que acreditam que a doença é contagiosa - o que não é verdade. Apenas pessoas com alteração na quantidade de melanócitos possuem a condição, que não é transmitida de pessoa para pessoa.

Quais são as causas?

Embora a causa do vitiligo ainda não seja completamente compreendida, a principal hipótese aponta para uma doença autoimune, na qual o sistema imunológico ataca os melanócitos - células responsáveis pela produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele. Embora a origem exata da doença permaneça desconhecida, sabe-se que o vitiligo pode ser hereditário ou se manifestar de forma espontânea, sem um fator claro de desencadeamento.