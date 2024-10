Nova variante da covid é identificada em três estados; quais os sintomas?

"Em outros países, essa variante tem apresentado sinais de maior transmissibilidade, aumentando a circulação do vírus. É importante observar o que vai acontecer no Brasil. O impacto da chegada dessa variante pode não ser o mesmo aqui porque a memória imunológica da população é diferente em cada país, devido às linhagens que já circularam no passado", explica Paola, que também atua na Rede Genômica Fiocruz.

A identificação da XEC no Brasil ocorreu por meio de um esforço de vigilância que expandiu o sequenciamento genético do Sars-CoV-2 na cidade do Rio de Janeiro entre agosto e setembro, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

Durante três semanas, foi feita a coleta de amostras de swab nasal, que foram enviadas ao Laboratório de Referência do IOC/Fiocruz para análise dos resultados positivos para Sars-CoV-2 diagnosticados por testes rápidos em unidades básicas de saúde. Apesar de ter identificado a presença da XEC, o monitoramento mostrou que a linhagem JN.1 continua sendo a predominante no Brasil desde o fim de 2023.

"Realizamos essa ação para compreender em tempo real o que estava ocorrendo no Rio, uma vez que havia leve aumento nos diagnósticos de covid-19 na cidade. Isso foi muito importante para detectar a variante XEC, que precisará ser acompanhada de agora em diante", acrescenta Paola.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio e do Infogripe, da Fiocruz, não indicam alta nos casos na cidade. A virologista alerta para o enfraquecimento da vigilância genômica do SARS-CoV-2 no Brasil e reforça a necessidade de manter o monitoramento em todo o território nacional.

"Atualmente, estamos sem dados genômicos de diversos Estados porque não tem ocorrido coleta e envio de amostras para sequenciamento genético. É muito importante que esse monitoramento seja mantido de forma homogênea no País para acompanhar o impacto da chegada da variante XEC e detectar outras variantes que podem alterar o cenário da covid-19", ressalta Paola.