Até 9 vezes mais: remédios para perda de peso aumentam risco de paralisia estomacal

Drogas popularmente usadas no combate à obesidade foram associadas pela primeira vez a um risco aumentado de paralisia estomacal, de acordo com estudo da Universidade British Columbia. Riscos aumentados de pancreatite e obstrução do intestino também foram constatados, mas já eram conhecidos. Constam, inclusive, na bula dos medicamentos.

Segundo o trabalho, publicado na quinta-feira (5) na Journal of the American Medical Association, os efeitos adversos foram constatados em pessoas que não são diabéticas, mas estavam usando os remédios para perda de peso.

Os medicamentos foram desenvolvidos originalmente para o tratamento da diabetes tipo 2, mas também são indicados para perda de peso. Eles funcionam induzindo a produção de insulina, bloqueando a produção de açúcar no fígado e proporcionando uma sensação de saciedade.