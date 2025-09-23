Na contramão da ciência, Trump culpa Tylenol; o que realmente causa autismo?

Ontem, Trump disse que o paracetamol seria o suposto causador de autismo. "Recomendamos fortemente que as mulheres limitem o uso de Tylenol [marca comercial de paracetamol] durante a gravidez, a menos que seja clinicamente necessário", alegou durante uma entrevista coletiva na Casa Branca.

Trump também disse que existem "rumores" de que em Cuba "virtualmente não há autismo", segundo ele, porque para consumir Tylenol é preciso ter dinheiro. "Há outras partes do mundo que não têm Tylenol e não têm autismo. Isso já diz muito", acrescentou.

O governo americano ordenou que o medicamento seja rotulado em centros de venda pelo risco que pode acarretar.

Nos Estados Unidos, Tylenol é um dos analgésicos e antipiréticos de venda livre mais utilizados, com milhões de consumidores que o escolhem anualmente para aliviar dor e febre. A marca pertence à Kenvue, empresa desmembrada da Johnson & Johnson. A fabricante afirmou estar preocupada com o risco que as declarações de Trump representam para a saúde de gestantes.

Sem base científica

A grande maioria da comunidade científica nega que haja evidências suficientes que estabeleçam uma relação entre o paracetamol e o autismo. Durante o anúncio de Trump, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas divulgou um comunicado no qual garantiu que o paracetamol é seguro e que as doenças que são tratadas durante a gravidez "são muito mais perigosas do que qualquer risco teórico e podem causar graves problemas de saúde".