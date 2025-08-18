Palavras proibidas: como nascem os nome dos remédios e o que não pode aparecer

Parte dessas restrições também se aplica à rotulagem dos medicamentos. Barbano explica que, além dos critérios para a marca, há regras específicas sobre o que pode ou não ser colocado na embalagem. "No caso do uso dos termos 'cura' e 'rápido alívio', trata-se de uma limitação relacionada à rotulagem", afirma. A norma em vigor, a RDC nº 768/2022, proíbe qualquer expressão que possa dar a entender que um produto tem efeito mais intenso do que outro com a mesma composição.

A justificativa, segundo o ex-presidente da Anvisa, é evitar interpretações distorcidas sobre os reais benefícios do uso. "A promessa de 'cura' pode gerar falsa esperança de que o desaparecimento de sintomas relacionados com doenças crônicas represente a cura de uma doença incurável, ou mesmo levar pessoas a abandonarem o tratamento necessário", diz. No caso do "rápido alívio", a restrição se deve ao risco de exagero sobre a velocidade de ação do medicamento, que pode variar conforme o organismo e o quadro de cada paciente.

A análise de nomes, tanto para a marca quanto para a rotulagem, segue o mesmo princípio: proteger o consumidor de informações enganosas. "A Anvisa considera a segurança do termo proposto, com foco na prevenção de erros de prescrição, dispensação, administração ou uso", completa Avallone.

Medicamentos cujos nomes foram registrados antes da entrada em vigor dessas normas, porém, continuam a ser comercializados sem alteração, mesmo que seus nomes não se encaixem nos critérios atuais da agência.

Um exemplo clássico disso, segundo os especialistas, é o Dorflex, um medicamento amplamente conhecido para o tratamento da dor. A palavra "Dor", que remete diretamente a um sintoma, está explícita em seu nome. "Como a marca foi registrada antes dessa norma, ela segue sendo comercializada normalmente. Sob as regras atuais, esse nome jamais passaria", afirma Bianqui.

Nome no Brasil x nome no exterior

A forma como os medicamentos são nomeados pode variar entre os países, mesmo quando o princípio ativo é a mesmo. Por isso, empresas que pretendem comercializar remédios no Brasil precisam adaptar as marcas internacionais às exigências da Anvisa. Em alguns casos, o nome é aceito como está, em outros, é necessário adequá-lo às normas locais.