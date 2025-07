Vivemos a era da solidão: por que estamos tão conectados e sozinhos?

"Estamos mais conectados com a família e os amigos do que nunca. E também estamos mais conectados com pessoas que pensam da mesma forma que nós, devido ao digital — onde é possível reunir quem está fisicamente distante. O que está faltando, cada vez mais, é o encontro cotidiano, a interação casual com pessoas que também podem ser diferentes", observa.

Criar novamente espaços para encontros cotidianos e casuais, de uma maneira diferente, é crucial. Claudia Neu compartilha dessa opinião: "A falta de estrutura para essas oportunidades [de encontros] pode levar à solidão. Se eu não tiver a chance de conhecer pessoas, é mais provável que me sinta solitária."

"Aprender a aturar uns aos outros"

Se o cotidiano deixa de ser um ponto de encontro, isso também tem consequências para a sociedade. Com grupos sociais permanecendo cada vez mais entre si, gera-se uma divisão social.

Segundo Neu, "os casamentos, os bairros e as classes escolares tornam-se mais homogêneos". A consequência disso, explica a socióloga, é que as pessoas deixam de "perceber a desigualdade social, porque todos ao meu redor são como eu".

Esse caso torna ainda mais importante a existência de locais onde pessoas de todas as classes sociais possam se reunir. Um exemplo são os estádios de futebol: "Lá tem de tudo. Não estão todos no mesmo canto, mas isso não é algo ruim, já que todos olham para o mesmo campo."