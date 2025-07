Protetor solar aumenta o risco de câncer de pele?

É verdade que a venda global de protetores solares está aumentando. De acordo com o setor, a receita global de cuidados com a pele para proteção solar deverá atingir cerca de us$ 13,5 bilhões (R$ 75,4 bilhões) até 2028. Os maiores mercados são os EUA, seguidos pela China e pela Coreia do Sul.

Além disso, há a questão de como as pessoas estão usando o produto. De acordo com o Departamento Australiano de Estatísticas, 38% das pessoas com 15 anos ou mais disseram que, no último mês, haviam usado FPS 30 ou mais na maioria dos dias. No entanto, 7% disseram ter sofrido queimaduras solares na semana anterior. Os jovens de 15 a 24 anos tinham maior probabilidade de ter sofrido queimaduras solares na semana anterior (cerca de 15%).

Uso durante as férias

Uma pesquisa realizada nos EUA pela Talker Research, publicada em maio deste ano, constatou que menos da metade (41%) dos 2.000 adultos entrevistados disseram que usam protetor solar mais de 60 dias por ano. E 13% disseram que normalmente não usam protetor solar.

Na Alemanha, cerca de metade das pessoas entrevistadas em uma pesquisa online de agosto de 2024 disseram que só usam protetor solar no verão ou quando estão diretamente expostas ao sol.

Sybille Kohlstädt, porta-voz do Centro Alemão de Pesquisa do Câncer (DKFZ), alerta contra conclusões falsas devido à falta de dados válidos sobre proteção solar.