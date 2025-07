10 mil passos por dia? Pesquisadores foram atrás de meta com embasamento científico real

Os resultados, publicados no jornal científico Lancet Public Health, revelaram que caminhar 7.000 passos por dia reduziu em 47% o risco de morte precoce em praticamente todas as causas, em comparação com o total de 2.000 passos diários, sendo que o estudo ainda analisou problemas de saúde não abordados anteriormente por outras pesquisas sobre o tema.

A prática de caminhar 7.000 passos por dia foi associada a uma redução de 38% no risco de demência, 25% menos risco de doenças cardíacas, 22% menos risco de depressão e 14% menos de diabetes.

Embora o número de passos não influenciasse se uma pessoa tinha ou não câncer, as pessoas que caminhavam mais tiveram 37% menos probabilidade de morrer em razão da doença em comparação com as que andavam menos passos.

Embora a velocidade de cada pessoa varie bastante, 7.000 passos equivalem a aproximadamente uma hora de caminhada ao longo do dia.

"Mais é sempre melhor", diz cientista

"Embora 10 mil passos por dia ainda possa ser uma meta viável para as pessoas mais ativas, 7.000 passos por dia estão associados a melhorias clinicamente significativas nos resultados de saúde e podem ser uma meta mais realista e alcançável para alguns", escreveram os autores no artigo publicado no Lancet Public Health.