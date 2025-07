Teve pesadelo? A culpa pode ser do queijo que você comeu à noite

Será que o queijo ou iogurte que você gosta de comer à noite pode ser a fonte dos seus pesadelos? Pesquisadores canadenses sugerem haver uma ligação entre os sonhos ruins e intolerância à lactose, provavelmente devido aos sintomas digestivos que ela causa.

A sabedoria popular há muito tempo defende que é melhor jantar leve para dormir bem. No entanto, poucas pesquisas científicas exploraram a influência da alimentação nos sonhos.

Para um estudo publicado no jornal científico Frontiers in Psychology, pesquisadores de psicologia questionaram 1.082 estudantes da Universidade MacEwan, no Canadá, durante quatro meses sobre seus hábitos alimentares, seu sono e, mais especificamente, seus pesadelos, e a relação que eles estabeleciam entre os dois.