Não é só rosto bonito: como você pode ficar mais atraente, segundo a ciência

Então, esqueçamos os filtros do Instagram e os cremes milagrosos, pois a ciência tem boas notícias: a atração vai muito além da aparência física e, em grande parte, está em nossas mãos.

Não é (apenas) um rosto bonito'

Comecemos pelo mais óbvio: um rosto bonito. Embora a beleza facial continue a ter um peso considerável na primeira impressão, estudos mais recentes matizam significativamente a sua influência.

Uma análise de mais de 1.500 rostos de dez países diferentes, publicada no ano passado na revista científica Evolution and Human Behavior, concluiu que a simetria, ao contrário do que se pensava, não é um indicador significativo da atratividade.

O que importa é que o rosto tenha proporções próximas à média de seu grupo cultural e, no caso das mulheres, uma maior "feminilidade facial". O curioso é que quanto mais "comum" um rosto parece em seu ambiente, mais atraente ele se torna. A singularidade extrema, paradoxalmente, tiraria pontos.

Comportamento e atitude: os pilares da atratividade pessoal

É aqui que entram em jogo fatores muito mais moldáveis: a atitude, a gentileza, o senso de humor e a forma como nos conectamos com os outros. Em outras palavras, a atração é menos estática do que pensamos e mais relacional. A autenticidade, por exemplo, é poderosa: um estudo citado pela Psychology Today mostrou que as pessoas são percebidas como mais atraentes quando são sinceras, mesmo que isso implique mostrar-se vulnerável ou expressar opiniões impopulares.