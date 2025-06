Por que você sente mais frio nas mãos e seu amigo, nas orelhas?

Temperatura corpórea constante

Não importa onde a pessoa mora, seja no sul ou no norte, no Saara ou na Groenlândia, a temperatura corpórea média é quase igual para todo mundo. "Todos nós temos uma temperatura média de 36,5°C, que pode variar um pouco dependendo da pessoa", afirma Latsch.

"Se essa temperatura ultrapassa os 42°C, a pessoa passa a correr risco de vida. Também pode ser fatal se for menor do que 30°C", afirma o especialista. Caso isso aconteça, nossos órgãos vitais, como o coração e o cérebro, passam a funcionar com dificuldade, levando a desmaios e até à morte por hipotermia. O corpo emite, portanto, sinal de alerta quando a temperatura diminui, fazendo com que sintamos frio.

Pelos para aquecer

Uma leve brisa já é capaz de causar frio, deixando a pele arrepiada. Trata-se de uma herança dos tempos em que o homem tinha bastante pelo.

"Todos os nossos pelos têm um pequeno músculo no ponto em que saem da pele. No frio, esse músculo se contrai e faz com que o pelo se arrepie", explica Latsch. O organismo faz isso para criar uma camada de ar entre os pelos, que não deixa o calor escapar. E onde não há pelos, a pele fica arrepiada.