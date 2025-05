O que levou o CFM a afrouxar regras para cirurgia bariátrica?

"Muitas pessoas acham que a cirurgia bariátrica é uma solução fácil enquanto ela não é. É necessário mudar o estilo de vida e, em alguns casos, fazer acompanhamento multidisciplinar por anos, para que não haja o reganho de peso", diz Rodrigo Barbosa, cirurgião digestivo subespecializado em cirurgia bariátrica do corpo clínico dos hospitais Sírio Libanês e Nove de Julho.

Para fazer o procedimento é necessária uma avaliação pré-operatória, que envolve uma equipe multidisciplinar e que abrange os campos nutricional, psicológico e endocrinológico. Apenas após esse acompanhamento há a indicação cirúrgica pelo próprio cirurgião bariátrico.

Sobrecarga do sistema

Nessa fase de acompanhamento pode haver sobrecarga do sistema, fazendo com que muitos pacientes desistam no meio do caminho. "A capacidade das instituições, principalmente públicas, de absorver pacientes com esse critério de indicação vai ficar mais dificultado, porque vai aumentar a demanda e um dos maiores empecilhos é o paciente aderir a um acompanhamento pós-operatório para reduzir o reganho de peso a longo prazo", explica Barbosa.

Segundo a SBCBM, o Brasil conta com 7.700 hospitais, em 5.568 municípios. Destes, apenas 98 serviços realizam a cirurgia bariátrica e metabólica pelo SUS, sendo que quatro estados brasileiros não oferecem o procedimento. Atualmente Amazonas, Rondônia, Roraima e Amapá não possuem serviços habilitados no SUS para bariátrica.

"O número total de cirurgias realizadas pelo SUS é de apenas 0,2% do total de pessoas que precisam deste tratamento para a obesidade. Enquanto isso, estamos vendo o sistema público recebendo a cada dia novos casos de pacientes com diabetes, hipertensão, gordura no fígado, problemas nas articulações e outros ocasionados pela obesidade", diz Antônio Carlos Valezi, presidente da SBCBM.