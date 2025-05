O que o cigarro eletrônico está fazendo com o pulmão dos jovens?

"Historicamente, foram necessárias décadas de pesquisa para provar que o tabaco causa doenças, com as empresas que vendiam esses produtos negando qualquer dano", lembra O'Shea. "Infelizmente, parece que estamos permitindo que a história se repita com o vape."

Cigarros tradicionais vêm sendo estudados há décadas, com o câncer como uma consequência já bem estabelecida. Os vapes, por outro lado, só se popularizaram nos últimos anos, e seus efeitos prolongados ainda são pouco compreendidos.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), ainda que não se saibam os efeitos futuros do uso do vape, já se comprovou que eles liberam substâncias cancerígenas, aumentando o risco de transtornos cardíacos e pulmonares. As substâncias contidas nos vapes, diz a entidade, podem afetar o desenvolvimento do cérebro e causar transtornos de aprendizagem nos jovens.

Riscos maiores para adolescentes

"Nos adolescentes, o tecido pulmonar, o tecido cardíaco e o tecido cerebral ainda estão se desenvolvendo […] então são muito mais sensíveis a danos. E, por isso, eles são mais suscetíveis às toxinas que estão inalando", explicou O'Shea.

A nicotina, principal ingrediente da maioria dos vapes, é altamente viciante. Muitos adolescentes relatam sentir ansiedade ou irritação poucas horas após o último uso.