Está quente e vai piorar: calor extremo aumenta risco de doenças do coração

A análise descobriu que a população da Austrália perdeu, a cada ano, em média, quase 50 mil anos de vida saudável (DALYs) devido a doenças cardiovasculares relacionadas ao calor durante o período analisado.

O estudo descobriu ainda que pessoas que vivem em áreas mais quentes da Austrália, no Território do Norte, correm maior risco de sofrer com doenças cardiovasculares relacionadas ao calor.

A modelagem realizada pelo grupo de pesquisa também descobriu que as doenças cardíacas relacionadas ao calor devem dobrar à medida que as temperaturas globais continuem a aumentar.

Adaptação ao calor

Bi diz que as autoridades precisam considerar novas medidas para proteger populações vulneráveis de problemas de saúde relacionados ao calor. "Pessoas com doenças crônicas, idosos e pessoas com baixo status socioeconômico correm alto risco", afirma.

Isso inclui verificações em grupos vulneráveis. Após uma forte onda de calor em 2009, Bi trabalhou com autoridades locais para introduzir um sistema de verificação por telefone.