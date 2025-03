Por que os jovens estão mais infelizes e qual a chave para mudar isso?

Em Nova York, onde Joana mora, os jovens substituíram as festas pelos protestos, conta. "É o que sinto que as pessoas da minha idade estão fazendo hoje em dia. Há muitas manifestações o tempo todo, então sempre tem gente se reunindo, o que acho positivo, pois há um forte senso de comunidade."

A chave para a felicidade

De Neve observou que os jovens americanos, em particular, estão mais infelizes do que antes devido à crescente solidão. Ele enfatiza que modos de vida comunitários, como compartilhar refeições e viver em famílias com pelo menos quatro pessoas, têm um impacto positivo no bem-estar.

"Os jovens de hoje têm duas vezes mais probabilidade de jantar sozinhos em comparação a duas décadas atrás. Os hábitos parecem ter mudado: quando olho para meus alunos, eles comem sozinhos, com o celular na mão. Mas nossos dados mostram claramente que as pessoas que compartilham refeições são mais felizes", diz De Neve.

Os dados também apontam que o declínio nas conexões sociais também leva à polarização política e a mudanças no comportamento eleitoral. "Descobrimos que pessoas infelizes têm mais probabilidade de votar em partidos antissistema", revela.

Juventude em "modo de crise"

A juventude de Joana foi marcada por convulsões políticas: "Eu estava no último ano da escola quando Trump foi eleito pela primeira vez", conta. "Então veio a pandemia e todo mundo teve que estudar de forma remota. E no meu aniversário de 21 anos não podíamos nem ir a um bar; fazíamos as festas no Zoom."