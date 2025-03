'Beba com moderação': o que é moderação quando o assunto é álcool?

À primeira vista, o Alegria Sem Ressaca é um bloco carnavalesco como outro qualquer: tem fantasia, alegoria e adereço. Tem até uma bateria com reco-reco, pandeiro e tamborim. Um olhar mais cuidadoso, porém, desvenda o mistério: ao contrário dos outros blocos, seus integrantes não consomem bebida alcoólica. Em vez de cerveja, os foliões bebem água - mineral ou de coco. No lugar do chope, sucos e picolés de fruta.

"A verdadeira alegria do Carnaval não está dentro de um copo; está dentro de cada um de nós", filosofa o psiquiatra Jorge Jaber, o idealizador do bloco Alegria Sem Ressaca. "Minha inspiração veio de uma tragédia pessoal: quando eu tinha 14 anos, perdi um amigo da mesma idade por overdose. Desde 2003, tento conscientizar a população de que o consumo abusivo de álcool pode trazer consequências graves à saúde."

Tudo no Carnaval remete a álcool. Desde os nomes de alguns blocos, como Birita Mas Não Cai e Quem Num Guenta Bebe Água, até as letras de algumas marchinhas, como "As águas vão rolar / Garrafa cheia eu não quero ver sobrar / Eu passo mão na saca, saca, saca-rolha / E bebo até me afogar" ou "Você pensa que cachaça é água? / Cachaça não é água não / Cachaça vem do alambique / E água vem do ribeirão".