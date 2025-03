O que se sabe sobre doença misteriosa em país africano que teria causado 60 mortes

Mas a causa do surto segue desconhecida. As autoridades também ainda não sabem se as doenças em regiões diferentes estão conectadas. Os vilarejos mais afetados pelos —Basankusu e Bolomba— estão separados por uma distância de 186 quilômetros.

Testes adicionais serão feitos para meningite e eventual contaminação tóxica. Influenza e febre tifoide também foram cogitados como possíveis causas do surto.

A OMS enviou epidemiologistas à região para coletar mais amostras e fazer mais análises. "Não estamos muito satisfeitos com as amostras, então enviamos dois epidemiologistas até lá", disse uma porta-voz da entidade à DW. "Agora eles estão supervisionando a coleta de amostras e enviando tudo para os laboratórios em Kinshasa [a capital da RD Congo]."

De início, especulou-se que o surto tivesse começado com um grupo de crianças que teriam comido morcegos, mas essa versão ainda não foi confirmada.

Morcegos são verdadeiros depósitos de vírus e outros patógenos causadores de doenças. E o consenso médico internacional é de que as pessoas devem evitar contato com animais mortos.

Quais são os sintomas da "doença misteriosa"?

Segundo o comunicado mais recente da OMS, os sintomas são diversos e incluem febre, dores de cabeça, calafrios, sudorese, rigidez no pescoço, dores musculares, dores nas juntas e no corpo, tosse, vômito e diarreia.