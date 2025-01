Não era só carne: homem das cavernas também usava carboidrato como fonte de energia

Na contramão da crença de que as dietas humanas pré-históricas eram predominantemente baseadas em carne, uma pesquisa mostrou que os nossos ancestrais já processavam alimentos vegetais ricos em amido há pelo menos 780 mil anos, época do início do Pleistoceno Médio.

A descoberta revela que nossos ancestrais utilizavam carboidratos como fonte de energia, indo muito além da mera coleta de frutos, mesmo que o processamento de plantas silvestres fosse mais complexo e demorado do que o preparo de carne.

O achado também aponta que a alimentação deles era mais rica e diversa em vegetais do que apregoam adeptos da hoje popular dieta paleo —um regime alimentar supostamente baseado nos hábitos dos homens pré-históricos antes do surgimento da agricultura, há 12 mil anos, que prioriza proteínas animais magras, frutas, vegetais, nozes e sementes, excluindo cereais e laticínios.