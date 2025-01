Por que sua dieta pode estar aumentando a dor que você sente

Uma dieta ocidental é aquela que contém grandes quantidades de alimentos processados, como pizza e doces, e carece de produtos in natura em quantidade suficiente —vegetais frescos, frutas, grãos e certos produtos de origem animal.

Durham explicou que uma dieta não saudável como essa tem muitos efeitos prejudiciais para o corpo, que levam a uma "tempestade perfeita para piorar a dor crônica".

"Com isso [a dieta ocidental], estamos tão fora do jogo que temos uma inflamação crônica acontecendo. O metabolismo fica bagunçado e acabamos com a síndrome do intestino permeável", disse Durham.

O problema é que a dieta ocidental não fornece os nutrientes certos de que você precisa para seu corpo. O pão branco, por exemplo, não tem "basicamente nenhum valor nutricional" porque o gérmen do trigo —a parte que contém os minerais, as vitaminas e as fibras— é descartado no processo industrial de fabricação.

E sem os nutrientes certos, nossas células e nosso sistema imunológico não conseguem quebrar substâncias químicas nocivas que produzimos naturalmente o tempo todo. Essas substâncias químicas têm efeitos inflamatórios em nosso corpo. Em níveis elevados, eles podem exacerbar a dor crônica, problemas cardíacos, diabetes, etc.

Uma dieta não saudável também afeta a microbiota intestinal, composta por microrganismos que vivem no trato digestivo. Dietas sem fibras naturais basicamente deixam a microbiota faminta, o que significa que ela não produz substâncias químicas importantes das quais precisamos para o nosso corpo.