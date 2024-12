Amor vicia 'como cocaína' e nasceu antes dos humanos

"Nossos resultados demonstram que o amor em relacionamentos interpessoais mais próximos, como por um filho, parceiro romântico ou amigo, está associado a uma ativação significativamente mais forte no sistema de recompensa do cérebro do que o amor por desconhecidos, animais de estimação ou à natureza", afirmou Rinne.

O amor por pessoas também ativa áreas do cérebro associadas ao pensamento, sentimento e compreensão, ou seja, ligadas à cognição social. As diferenças na atividade cerebral nas regiões de cognição social conseguem revelar se os participantes possuem um animal de estimação ou não.

"No caso dos donos de animais de estimação, o amor pelos pets ativa significativamente mais essas mesmas regiões sociais do cérebro do que em participantes sem animais de estimação", disse Rinne.

O amor pela natureza ou pela arte também são tipos fortes de amor, mas costumam ser sentidos de forma diferente do que ocorre com um amor romântico ou familiar. De fato, o amor pela natureza iluminou o sistema de recompensa do cérebro e as áreas visuais associadas à visualização de paisagens, mas não as regiões ligadas à cognição social.

"Isso nos dá evidências de que diferentes tipos de amor recorrem a regiões cerebrais parcialmente distintas e parcialmente sobrepostas", disse Roland Zahn, psiquiatra e especialista em transtornos de humor na King's College de Londres, que também não participou do estudo.

O amor é mais velho que os humanos

Pesquisas nos EUA, Reino Unido e China já sugeriram que os sentimentos de amor ativam regiões cerebrais associadas à recompensa, apego, motivação e aprendizagem por reforço. "Este estudo reforça essas descobertas em um grupo maior de pacientes e pessoas de uma cultura diferente na Finlândia", disse Brown.