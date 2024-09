Quer mais controle sobre a fertilidade? Essas opções podem te interessar

Ele pode permanecer ali por até 30 horas e deve ser limpo em seguida. Como preservativo, o diafragma impede que os espermatozoides cheguem ao óvulo. O uso é associado também a um gel inibidor.

2. DIU de cobre: O DIU de cobre, em forma de T, é uma pequena peça plástica envolvida em um fio de cobre que é inserida no útero. O fio libera íons que inibem o movimento dos espermatozoides.

A inserção do DIU no útero requer um procedimento ambulatorial. São necessários exames regulares, mas se ele se encaixar corretamente, oferece proteção confiável e de longo prazo contra a gravidez. Alguns modelos podem permanecer no corpo por vários anos.

Até o momento, o DIU de cobre é o único contraceptivo altamente eficaz, reversível e não hormonal com uma longa duração de ação. A recomendação é que ele seja combinado com outros métodos, como o preservativo.

No entanto, de acordo com Böttcher, o método é menos adequado para mulheres mais jovens, devido aos períodos menstruais, que muitas vezes são intensificados pelo uso do DIU. O risco de uma gravidez ectópica, quando um embrião se fixa fora do útero, também aumenta.

Além disso, para muitas mulheres a inserção e retirada do DIU é um processo doloroso — e em alguns casos até mesmo insuportável, possível somente mediante anestesia. O método também não é indicado para mulheres com más-formações no útero ou no colo do útero, nem para tratamento da TPM (tensão pré-menstrual).